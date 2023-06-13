Хирург Гадзиян предупредил об особом коварстве пива для сердца
Хирург-уролог Марк Гадзиян: опасность пива для сердца и других органов часто недооценивается.
Хирург Гадзиян предупредил об особом коварстве пива для сердца. При злоупотреблении этим напитком сердечная мышца становится «раздутой», увеличиваясь в размере.
«Пивное" или "бычье" сердце становится невероятно разбухшим – это почти неизлечимо», - сообщил специалист.
Медик обратил внимание на то, что пиво воспринимается многими людьми как значительно более легкий и менее опасный напиток в сравнении с крепким алкоголем. Такое отношение к пиву способствует тому, что оно употребляется в большом количестве, используется в качестве прохладительного питья летом. Однако пиво является в первую очередь алкогольным напитком, который обладает тем же потенциалом вреда, что и более крепкие напитки –
«оно разрушает клетки головного мозга и способствует гормональным сбоям».
Кроме того, добавил хирург Гадзиян, слишком частый прием пива может разрушительным образом сказываться на состоянии микрофлоры кишечника и способствовать развитию колоректального рака.
Другой врач, кардиолог Анна Кореневич, указывала на содержащийся в пивной пене кобальт. Если организм получает его в избытке, сердце начинает испытывать перегрузки. По словам кардиолога, употребление спиртных напитков в целом усиливает воздействие стрессовых факторов на организм, поскольку в его случае замедляется синтез белков. К тому же тело при этом выполняет дополнительную работу по расщеплению алкоголя и выведению образовывающихся вследствие его распада токсинов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому вредно и нет есть хлеб с маслом.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург-уролог, онкоуролог
Оставить комментарий