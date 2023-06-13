«Пивное" или "бычье" сердце становится невероятно разбухшим – это почти неизлечимо», - сообщил специалист.

«оно разрушает клетки головного мозга и способствует гормональным сбоям».

Хирург Гадзиян предупредил об особом коварстве пива для сердца. При злоупотреблении этим напитком сердечная мышца становится «раздутой», увеличиваясь в размере.Медик обратил внимание на то, что пиво воспринимается многими людьми как значительно более легкий и менее опасный напиток в сравнении с крепким алкоголем. Такое отношение к пиву способствует тому, что оно употребляется в большом количестве, используется в качестве прохладительного питья летом. Однако пиво является в первую очередь алкогольным напитком, который обладает тем же потенциалом вреда, что и более крепкие напитки –Кроме того, добавил хирург Гадзиян, слишком частый прием пива может разрушительным образом сказываться на состоянии микрофлоры кишечника и способствовать развитию колоректального рака.Другой врач, кардиолог Анна Кореневич, указывала на содержащийся в пивной пене кобальт. Если организм получает его в избытке, сердце начинает испытывать перегрузки. По словам кардиолога, употребление спиртных напитков в целом усиливает воздействие стрессовых факторов на организм, поскольку в его случае замедляется синтез белков. К тому же тело при этом выполняет дополнительную работу по расщеплению алкоголя и выведению образовывающихся вследствие его распада токсинов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому вредно и нет есть хлеб с маслом

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