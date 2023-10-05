Врач Мухина: употребление алкоголя таит смертельные риски для пожилых

«Употреблять алкоголь вредно всем, однако особые риски появляются в пожилом возрасте, это самый опасный напиток для пожилых», - констатировала медик в беседе с «Москвой 24».

«Алкоголь, он как обезжириватель, снимает пленку с форменных элементов крови, с эритроцитов, и они начинают слипаться в сгустки. Возникает риск закупорки сосудов, тромбоза и инфаркта», - заявила Марият Мухина.

Врач Мухина рассказала, что употребление алкоголя таит в себе смертельные риски для состояния пожилых людей.Мухина отметила, что спиртные напитки увеличивают у них нагрузку на сердце и сосудистую систему, вызывают изменения сердечного ритма, сосудистые спазмы, повышение артериального давления.Вдобавок при употреблении спиртного становится более интенсивной работа почек, печени и поджелудочной железы, а в пожилом возрасте эти органы ослаблены и плохо переносят повышенную нагрузку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность таит в себе употребление баклажанов.

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