Врач Мухина: употребление алкоголя таит смертельные риски для пожилых

190 Фото: https://unsplash.com/photos/tAH2cA_BL5g
бокалы с алкоголем

Врач-диетолог Марият Мухина: употребление алкоголя может вызывать опасные проблемы с сердцем у пожилых людей.

Врач Мухина рассказала, что употребление алкоголя таит в себе смертельные риски для состояния пожилых людей.

«Употреблять алкоголь вредно всем, однако особые риски появляются в пожилом возрасте, это самый опасный напиток для пожилых», - констатировала медик в беседе с «Москвой 24».

Мухина отметила, что спиртные напитки увеличивают у них нагрузку на сердце и сосудистую систему, вызывают изменения сердечного ритма, сосудистые спазмы, повышение артериального давления.

«Алкоголь, он как обезжириватель, снимает пленку с форменных элементов крови, с эритроцитов, и они начинают слипаться в сгустки. Возникает риск закупорки сосудов, тромбоза и инфаркта», - заявила Марият Мухина.

Вдобавок при употреблении спиртного становится более интенсивной работа почек, печени и поджелудочной железы, а в пожилом возрасте эти органы ослаблены и плохо переносят повышенную нагрузку.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность таит в себе употребление баклажанов.

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Марият Мухина
Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : вред алкоголя, пожилые люди, Марият Мухина
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