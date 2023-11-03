Врач Сидоркина: стресс и проблемы с щитовидной железой могут вызвать раннюю седину

«Как правило, появление первой седины приходится на 25-30 лет. Для монголоидной и европеоидной расы ранней сединой будет считаться появление седых волос до 25 лет», - уточнила Сидоркина в комментарии «Газете.Ru».

«Основными причинами ранней седины могут быть гормональные проблемы: нарушение функции щитовидной железы или гипофиза. Помимо того заболевания пищеварительной системы; аутоиммунные заболевания».

Эндокринолог Сидоркина рассказала, что появление седых волос обычно бывает связано с уменьшением выработки меланина, которую обуславливают естественные возрастные изменения. Первая седина в возрасте 30 лет считается вполне нормальным явлением.По словам врача, в поседении волос нередко винят стресс или какие-то психологически травмирующие обстоятельства. Это действительно возможно: стресс способен вызывать раннюю седину. Если в организме повышается уровень стрессовых гормонов (кортизол, адреналин), такое повышение провоцирует ответные сосудистые реакции. В частности, сосуды начинают беспорядочно спазмировать, что ухудшает кровообращение кожи головы. Как результат, волосяные фолликулы лишаются должного питания, и это отражается на состоянии волос: они могут ослабеть, выпасть или поседеть.Проблемы с щитовидной железой тоже могут вызывать раннюю седину.Сидоркина добавила, что на состоянии волос оказывает большое влияние питание: достаток белка, полезных жиров, железа, витаминов. Дефицит питательных веществ ((особенно дефицит витаминов группы В, витамина D, цинка, кальция, меди) тоже может быть ответствен за преждевременное поседение. Вдобавок поседеть можно из-за влияния неблагополучной экологии и нарушения циркадных ритмов, когда происходит сбой режимов сна и бодрствования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему во рту может возникать металлический привкус

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