«Например, из-за кровотечения в пищеводе, либо если в желудке кровоточит язва».

«При онкологических заболеваниях у человека тоже может возникнуть искажение вкуса: это не стопроцентное железо, но может быть на него похоже», - заявил специалист.

Терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов сообщил «Вечерней Москве», что появление ощущения металла во рту часто бывает обусловлено попаданием частиц крови, содержащей железо. Например, металлический привкус может ощущаться после сильного кашля, во время которого из-за возникающего напряжения травмируется бронхиальный отдел.Врач добавил, что частицы крови могут проникать в ротовую полость и вызывать чувство металлического привкуса при язвенных процессах.По словам другого эксперта, гастроэнтеролога и гепатолога Петра Ткаченко, возникающий у человека металлический привкус также может объясняться нехваткой витаминов, или вдыханием некоторых веществ (например, таких как ртуть или свинец, содержащиеся в той же пыли, воде или косметических средствах). Невыявленный сахарный диабет, болезни почек тоже могут делать привкус во рту металлическим.Также гепатолог Ткаченко назвал металлический привкус одним из признаков рака.Медики посоветовали при появлении такого симптома обращаться за консультацией или обследованием – к терапевту или гастроэнтерологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , предвещающих скорое наступление инсульта.

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