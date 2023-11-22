Стоматолог Садовский: кровоточивость десен возможна при диабете и других эндокринных болезнях

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мужчина чистит зубы

Кровоточивостью десен могут проявляться серьезные заболевания, предупредил стоматолог Владимир Садовский.

Кровоточивость десен возможна при диабете и других эндокринных болезнях, проинформировал медик.

«Десны могут кровоточить при сахарном диабете и других эндокринных и иммунных заболеваниях. К очагу поражения могут присоединиться патогенные микроорганизмы или дрожжевые грибки, что приведет к поверхностному воспалению десны – гингивиту или даже пародонтиту», - поделился Садовский с Общественной Службой Новостей.

Стоматолог отметил, что при развитии пародонтита патогенные и провоспалительные микроорганизмы, гнездящиеся в околозубных пространствах, способны проникать в кровь и достигать сердца, содействуя развитию его воспалительных заболеваний.

Он добавил, что кровоточивость десен также возможна при заболеваниях макроорганизма: например, таких, которые поражают свертывающую систему крови. Кроме того, десны могут кровоточить в связи с развитием онкологических заболеваний (в частности, лейкозов).

Садовский посоветовал людям, замечающим у себя кровотечение из десен, обращаться за обследованием и необходимым лечением.

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Владимир Садовский
Владимир Садовский
Здоровье
Почетный президент Стоматологической Ассоциации России
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