Стоматолог Садовский: кровоточивость десен возможна при диабете и других эндокринных болезнях

«Десны могут кровоточить при сахарном диабете и других эндокринных и иммунных заболеваниях. К очагу поражения могут присоединиться патогенные микроорганизмы или дрожжевые грибки, что приведет к поверхностному воспалению десны – гингивиту или даже пародонтиту», - поделился Садовский с Общественной Службой Новостей.

Кровоточивость десен возможна при диабете и других эндокринных болезнях, проинформировал медик.Стоматолог отметил, что при развитии пародонтита патогенные и провоспалительные микроорганизмы, гнездящиеся в околозубных пространствах, способны проникать в кровь и достигать сердца, содействуя развитию его воспалительных заболеваний.Он добавил, что кровоточивость десен также возможна при заболеваниях макроорганизма: например, таких, которые поражают свертывающую систему крови. Кроме того, десны могут кровоточить в связи с развитием онкологических заболеваний (в частности, лейкозов).Садовский посоветовал людям, замечающим у себя кровотечение из десен, обращаться за обследованием и необходимым лечением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут вызывать ощущение болей в области сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.