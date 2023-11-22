Врач Романенко: боли в области сердца при ходьбе могут вызываться плевритом

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боль в груди

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, далеко не всегда боли в области сердца вызываются именно его заболеваниями, причиной могут быть патологии других органов.

Терапевт Романенко сообщила, что к появлению болей в области сердца иногда ведут проблемы с легкими. В частности, боли в области сердца при ходьбе могут вызываться плевритом.

«Боли в левой половине грудной клетки могут быть при патологии органов дыхания. Например, при плеврите (когда происходит воспаление оболочки, покрывающей легкие) болевые ощущения могут быть не только при ходьбе, но и просто при движении грудной клетки», - поделилась врач с «Москвой 24».

Другая возможная причина болей в области сердца связана с наличием расстройств вегетативной нервной системы.

Романенко обратила внимание на то, что пугающие многих людей боли в левой части грудины нередко вызываются проблемами с позвоночником, суставами. Например, это могут быть нарушения в плечевом суставе или остеоартроз. Воспалительные процессы в мышцах тоже способны вызывать неприятные ощущения в области расположения сердца: в частности, такое возможно при миозите или дорсопатии.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : боль в груди, сердце, Татьяна Романенко