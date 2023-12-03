Гинеколог Махмутов утверждает, что хламидиоз часто протекает бессимптомно, врач Комарова рассказала о последствиях инфекции
Инфекции, передающиеся половым путем, это деликатная тема, в которой постоянно возникают неправильные представления и стереотипы.
Это самое распространенное заболевание, которое передается половым путем, сообщает Андрей Махмутов, акушер-гинеколог. В интервью «Ленте.ру» он развенчал самые популярные мифы о болезни.
Хламидиоз вызывает бактерия Chlamydia trachomatis — это внутриклеточный паразит. По этой причине живучесть этой бактерии вне тела хозяина очень низкая, говорит врач.
«Сиденье для унитаза, сауна, тренажерный зал и другие поверхности не способствуют долговечности Chlamydia trachomatis, поэтому вероятность заражения хламидиозом практически равна нулю», — пояснил он.
Что такое хламидии?
Хламидиоз — крайне распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП).
"Люди, болеющие хламидиозом, часто не имеют внешних симптомов на ранних стадиях. Фактически, от 40 до 96 процентов людей с хламидиозом не имеют симптомов. Но хламидиоз все равно может впоследствии вызвать проблемы со здоровьем", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум
Невылеченный хламидиоз может вызвать серьезные осложнения, поэтому важно регулярно проходить обследования и обращаться к врачу, если у вас есть какие-либо опасения. Симптомы хламидиоза могут быть похожи на симптомы других ИППП.
Как передается хламидиоз?
Секс без презерватива или другого барьерного метода, а также оральный секс без барьерного метода являются основными путями передачи хламидиоза.
"Чтобы заключить контракт, не обязательно должно происходить проникновение. Прикосновение гениталий друг к другу может привести к передаче бактерий".
Новорожденные дети могут заразиться хламидиями от матери во время рождения. Большинство пренатальных обследований включает в себя анализ на хламидиоз, но не помешает еще раз провериться у акушера-гинеколога во время первого пренатального осмотра.
Заражение глаз хламидиозом может произойти при оральном или генитальном контакте с глазами, но это случается нечасто.
Симптомы хламидиоза у мужчин
У большинства мужчин симптомы вообще отсутствуют.
Если они есть, то некоторые из наиболее распространенных симптомов хламидиоза у мужчин включают:
- ощущение жжения во время мочеиспускания
- желтые или зеленые выделения из полового члена
- боль внизу живота
- боль в яичках
Симптомы хламидиоза у женщин
Если женщина заразилась ИППП, может пройти несколько недель, прежде чем появятся какие-либо симптомы.
Некоторые из наиболее распространенных симптомов хламидиоза у женщин включают:
- болезненный половой акт (диспареуния)
- выделения из влагалища
- ощущение жжения во время мочеиспускания
- боль внизу живота
- воспаление шейки матки (цервицит)
- кровотечение между менструациями
"У некоторых женщин инфекция может распространиться на маточные трубы, что может вызвать состояние, называемое воспалительным заболеванием органов малого таза (ВЗОМТ)", - говорит Комарова.
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