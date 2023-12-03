Гинеколог Махмутов утверждает, что хламидиоз часто протекает бессимптомно, врач Комарова рассказала о последствиях инфекции

«Сиденье для унитаза, сауна, тренажерный зал и другие поверхности не способствуют долговечности Chlamydia trachomatis, поэтому вероятность заражения хламидиозом практически равна нулю», — пояснил он.

Что такое хламидии?

"Люди, болеющие хламидиозом, часто не имеют внешних симптомов на ранних стадиях. Фактически, от 40 до 96 процентов людей с хламидиозом не имеют симптомов. Но хламидиоз все равно может впоследствии вызвать проблемы со здоровьем", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум

Как передается хламидиоз?

"Чтобы заключить контракт, не обязательно должно происходить проникновение. Прикосновение гениталий друг к другу может привести к передаче бактерий".

Симптомы хламидиоза у мужчин

ощущение жжения во время мочеиспускания

желтые или зеленые выделения из полового члена

боль внизу живота

боль в яичках

Симптомы хламидиоза у женщин

болезненный половой акт (диспареуния)

выделения из влагалища

ощущение жжения во время мочеиспускания

боль внизу живота

воспаление шейки матки (цервицит)

кровотечение между менструациями

"У некоторых женщин инфекция может распространиться на маточные трубы, что может вызвать состояние, называемое воспалительным заболеванием органов малого таза (ВЗОМТ)", - говорит Комарова.

Это самое распространенное заболевание, которое передается половым путем,Хламидиоз вызывает бактерия Chlamydia trachomatis — это внутриклеточный паразит. По этой причине живучесть этой бактерии вне тела хозяина очень низкая, говорит врач.Хламидиоз — крайне распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП).Невылеченный хламидиоз может вызвать серьезные осложнения, поэтому важно регулярно проходить обследования и обращаться к врачу, если у вас есть какие-либо опасения. Симптомы хламидиоза могут быть похожи на симптомы других ИППП.Секс без презерватива или другого барьерного метода, а также оральный секс без барьерного метода являются основными путями передачи хламидиоза.Новорожденные дети могут заразиться хламидиями от матери во время рождения. Большинство пренатальных обследований включает в себя анализ на хламидиоз, но не помешает еще раз провериться у акушера-гинеколога во время первого пренатального осмотра.Заражение глаз хламидиозом может произойти при оральном или генитальном контакте с глазами, но это случается нечасто.У большинства мужчин симптомы вообще отсутствуют.Если женщина заразилась ИППП, может пройти несколько недель, прежде чем появятся какие-либо симптомы.Некоторые из наиболее распространенных симптомов хламидиоза у женщин включают:Ранее МедикФорум писал о том, как определить риск инфаркта по складке на мочке уха.

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