Гинеколог Махмутов утверждает, что хламидиоз часто протекает бессимптомно, врач Комарова рассказала о последствиях инфекции

110 Фото: https://pixabay.com/photos/testicles-testicular-cancer-penis-2790218/
Гинеколог Махмутов утверждает, что хламидиоз часто протекает бессимптомно, врач Комарова рассказала о последствиях инфекции


Инфекции, передающиеся половым путем, это деликатная тема, в которой постоянно возникают неправильные представления и стереотипы.


Это самое распространенное заболевание, которое передается половым путем, сообщает Андрей Махмутов, акушер-гинеколог. В интервью «Ленте.ру» он развенчал самые популярные мифы о болезни.

Хламидиоз вызывает бактерия Chlamydia trachomatis — это внутриклеточный паразит. По этой причине живучесть этой бактерии вне тела хозяина очень низкая, говорит врач.

«Сиденье для унитаза, сауна, тренажерный зал и другие поверхности не способствуют долговечности Chlamydia trachomatis, поэтому вероятность заражения хламидиозом практически равна нулю», — пояснил он.


Что такое хламидии?


Хламидиоз — крайне распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП).

"Люди, болеющие хламидиозом, часто не имеют внешних симптомов на ранних стадиях. Фактически, от 40 до 96 процентов людей с хламидиозом не имеют симптомов. Но хламидиоз все равно может впоследствии вызвать проблемы со здоровьем", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум


Невылеченный хламидиоз может вызвать серьезные осложнения, поэтому важно регулярно проходить обследования и обращаться к врачу, если у вас есть какие-либо опасения. Симптомы хламидиоза могут быть похожи на симптомы других ИППП.

Как передается хламидиоз?


Секс без презерватива или другого барьерного метода, а также оральный секс без барьерного метода являются основными путями передачи хламидиоза.

"Чтобы заключить контракт, не обязательно должно происходить проникновение. Прикосновение гениталий друг к другу может привести к передаче бактерий".

Новорожденные дети могут заразиться хламидиями от матери во время рождения. Большинство пренатальных обследований включает в себя анализ на хламидиоз, но не помешает еще раз провериться у акушера-гинеколога во время первого пренатального осмотра.

Заражение глаз хламидиозом может произойти при оральном или генитальном контакте с глазами, но это случается нечасто.

Симптомы хламидиоза у мужчин


У большинства мужчин симптомы вообще отсутствуют.

Если они есть, то некоторые из наиболее распространенных симптомов хламидиоза у мужчин включают:

  • ощущение жжения во время мочеиспускания
  • желтые или зеленые выделения из полового члена
  • боль внизу живота
  • боль в яичках

Симптомы хламидиоза у женщин


Если женщина заразилась ИППП, может пройти несколько недель, прежде чем появятся какие-либо симптомы.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов хламидиоза у женщин включают:

  • болезненный половой акт (диспареуния)
  • выделения из влагалища
  • ощущение жжения во время мочеиспускания
  • боль внизу живота
  • воспаление шейки матки (цервицит)
  • кровотечение между менструациями
"У некоторых женщин инфекция может распространиться на маточные трубы, что может вызвать состояние, называемое воспалительным заболеванием органов малого таза (ВЗОМТ)", - говорит Комарова.


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