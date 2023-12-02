Врач Драпкина объяснила, как определить риск инфаркта по складке на мочке уха

Боль в груди. Одним из основных признаков инфаркта является ощущение сильной и давящей боли в груди. Она может быть в центре груди или «отдавать» в левую руку, шею, челюсть или спину.

Одышка. Инфаркт миокарда может вызывать затрудненное дыхание и ощущение нехватки воздуха.

Сильная потливость. Даже в холодном помещении.

Сильная слабость и усталость.

Тошнота и рвота. Некоторые пациенты, переживающие инфаркт миокарда, могут испытывать тошноту и рвоту, связанными с сильными болями в груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.