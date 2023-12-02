Врач Драпкина объяснила, как определить риск инфаркта по складке на мочке уха
По словам заслуженного врача РФ, профессора Оксаны Драпкиной, на ухе человека можно увидеть признак высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о мочке.
Таким признаком, как рассказала медик в своем телеграм-канале, является складка на мочке. Ее называют признаком Франка. Сандерс Т. Франк в 1973 году заметил связь между складкой на мочке и болезнями сердца. Он изучал состояние сердечников, то есть пациентов со стенокардией и закупоркой коронарной артерии.
— Диагональная складка на мочке уха признак высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, — отметила Драпкина.
Зимой люди особенно подвержены приступам, поэтому здоровью сердца важно уделять особое внимание. Повышенный риск связан с сужением сосудов из-за холода.
Признаки, указывающие на возможность инфаркта:
- Боль в груди. Одним из основных признаков инфаркта является ощущение сильной и давящей боли в груди. Она может быть в центре груди или «отдавать» в левую руку, шею, челюсть или спину.
- Одышка. Инфаркт миокарда может вызывать затрудненное дыхание и ощущение нехватки воздуха.
- Сильная потливость. Даже в холодном помещении.
- Сильная слабость и усталость.
- Тошнота и рвота. Некоторые пациенты, переживающие инфаркт миокарда, могут испытывать тошноту и рвоту, связанными с сильными болями в груди.
1. Генетика. Если у вас есть близкие родственники (родители, братья, сестры) с инфарктом миокарда или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, ваш риск повышен.
2. Люди с высоким артериальным давлением. Оно является одним из основных факторов риска для развития инфаркта .
3. Люди с высоким уровнем холестерина.
4. Курильщики.
5. Диабетики. Диабет может повысить риск развития инфаркта , особенно если уровень сахара в крови не контролируется должным образом.
6. Люди с избыточным весом или ожирением.
7. Люди с низкой физической активностью.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оксана Драпкина
Медицина
Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ
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