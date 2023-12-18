Эндокринолог Родионова: растущий жир в организме становится причиной воспаления и старения

«Жировая ткань – это не просто жир, некрасивый, мешающий хорошо выглядеть. Это гормональный орган, который приводит к метаболическим изменениям в организме», - предупредила Родионова в комментарии URA.ru

«Плюс сама жировая ткань выделяет вещества воспалительного характера, которые запускают хронический воспалительный процесс», - добавила специалистка.

«Сегодня даже здоровые продукты в силу особенностей их производства, не содержат достаточно важных питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Нехватка в рационе качественного белка, минералов и витаминов оказывает серьезное влияние на обменные процессы и на появление лишнего жира», - высказался академик Тутельян.

Зачастую люди с лишним весом хотят похудеть, чтобы хорошо выглядеть. Врач-эндокринолог Родионова констатировала, что излишки жира, образующие полноту – это не просто эстетическая проблема. Медик пояснила, что жировая ткань является самостоятельным органом, и при ее избытке функционирование такого органа выходит за рамки нормы, становится аномальным.Медик отметила, что растущий жир в организме становится причиной воспаления и старения. В частности из-за гормональных изменений, вызываемых им, происходит быстрое старение сосудистой, соединительной, хрящевой тканей.Эндокринолог обратила внимание на то, что возникающее в организме хроническое воспаление является фактором развития опасных патологий. Сердечно-сосудистые заболевания (включая инсульты и инфаркты), эндокринные и суставные заболевания, рак – их появление при имеющемся ожирении является закономерностью, а не чем-то неординарным.Ранее научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что в России лишний вес имеют порядка 60% мужчин и женщин. Ученый высказался о том, что люди обладают недостаточно высокой культурой пищевого поведения, и им недостает знаний о правильном питании. Вдобавок массовому ожирению способствует обилие доступных переработанных продуктов. Такая пища является источником вредных ингредиентов, поглощение которых сопряжено с увеличением жировой ткани в теле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какой изжогой нужно обязательно обращаться за обследованием к врачу.

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