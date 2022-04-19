Гинеколог рассказала, как лишний вес может помешать зачатию

«Жировая ткань — самый большой эндокринный орган, синтезирующий и эстрогены в том числе, а значит, при её накоплении гормональный дисбаланс обеспечен. Лишний вес всегда ведет к гормональному сбою, нарушению цикла, отсутствию овуляции», — говорит эксперт.

Казалось бы, какая связь? И тем не менее, она есть! Причем самая непосредственная. Лишний вес и ожирение очень серьезно снижают шансы успешного зачатия и благополучного протекания беременности. ⠀Как понять, есть ли лишний вес? Рассчитать индекс массы тела: для этого делим свой вес (в кг) на рост в квадрате (в метрах). Норма — от 18,5 до 25. Легкий избыток (до 27) зачатию не мешает.У женщин показателем нормального веса также является объем талии — он не должен превышать 80 см. Абдоминальное ожирение также может мешать зачатию.Если овуляция случилась и оплодотворение произошло, расслабляться рано. Важно, чтобы эндометрий был готов принять яйцеклетку. Чтобы избежать всех этих проблем, доктор рекомендует готовиться еще на этапе планирования беременности.Конечно, не нужно сбрасывать вес до состояния анорексии. Вес должен быть здоровым! Полностью исключать жиры из меню в погоне за стройностью тоже не стоит. Ведь половые гормоны образуются именно из холестерина. При его острой нехватке ни о какой овуляции говорить не приходится.Поэтому главная задача на этапе планирования беременности — не просто похудеть, а привести вес и гормональный фон в норму. Решить проблему поможет комплексная работа эндокринолога и гинеколога.