Доктор Мясников: частота употребления супа не влияет на риск гастрита, гастроэнтеролог Алисова назвала ключевой эффект от супов

«Да, нестероидные противовоспалительные препараты явно вызывают гастрит, эрозию и язвы и могут привести к смертельному кровотечению. У человека может быть рвота цвета кофейной гущи, а также черный стул», — пояснил Мясников.

"Супы обычно легко перевариваются, особенно если они приготовлены на основе нежирных бульонов и содержат нежные ингредиенты, такие как овощи или куриное мясо. Это освобождает желудок от излишней нагрузки и уменьшает риск дискомфорта после еды", - объясняет Алисова.

Другие полезные свойства супов

"Однако следует помнить, что супы могут быть не всегда подходящим выбором для всех. Например, некоторые супы могут содержать большое количество соли или жира, что может быть вредным для здоровья, особенно при чрезмерном употреблении. Важно выбирать супы с низким содержанием натуральных ингредиентов и умеренно употреблять их в рационе", - говорит Алисова.

По словам врача, гастрит и язва желудка — хроническое инфекционное заболевание. Он вызывается бактерией Helicobacter pylori.Существует мнение, что НПВС и антибиотики могут вызвать гастрит.Особенно опасны такие препараты для пожилых людей. Александр Мясников также отметил, что тщательное пережевывание пищи не поможет спастись от гастрита.почему все-таки стоит добавить в свой рацион супы.Супы, особенно бульоны, помогают поддерживать уровень гидратации организма, поскольку они содержат большое количество воды. Это особенно важно для желудка, поскольку увлажненные ткани легче перевариваются.В зависимости от состава, супы могут быть богатыми источниками витаминов, минералов и других питательных веществ. Например, овощные супы обычно содержат множество полезных микроэлементов, а куриные супы могут быть богатыми белком.Теплый суп может оказать успокаивающее воздействие на желудок и обеспечить ощущение удовлетворения и утоления голода без перегрузки.Если у вас проблемы со зубами или вы чувствуете себя больным, супы могут быть легче усваиваемым вариантом пищи, поскольку они не требуют много жевания.Ранее МедикФорум писал о пользе молочных и кисломолочных продуктов.

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