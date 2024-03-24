Диетолог Суржик: молочные и кисломолочные продукты должны употребляться ежедневно

«Использование только обезжиренной пищи не рекомендуется. Жировой компонент дает ощущения вкуса и насыщения, позволяет получить удовольствие от еды… молочный жир – главный источник витамина А, в нем содержатся и другие полезные вещества», - поделилась специалист с « Газетой.Ru ».

«В день следует употреблять три порции разных молочных продуктов. Для жидкого продукта одна порция – это 200 мл, для ложкового – 125-150 мл», - уточнила эксперт.

Диетолог Суржик рассказала, что молочные продукты содержат насыщенные жиры, определенное количество которых должно присутствовать в рационе питания.Диетолог Суржик подчеркнула, что молочные и кисломолочные продукты нужно употреблять ежедневно.Специалист отметила, что в питании нужно стремиться к разнообразию натуральных продуктов, поскольку это эффективно стимулирует развитие кишечной микрофлоры. Этот же принцип относится и к потреблению продуктов на основе молока – кисломолочных и молочных. В повседневном рационе должны присутствовать кефир, ряженка, молоко, творог, йогурты и так далее – в том числе в виде добавок и составных компонентов разных блюд. Так, например, можно готовить заправки к салатам с использованием йогуртов или мацони, добавлять молоко в чай или употреблять различные кисломолочные напитки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рафинированные углеводы являются одним из самых вредных продуктов для здоровья кишечника.

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