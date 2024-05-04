Доктор Саламатина назвала заболевания, из-за которых меняется уровень лейкоцитов
Доктор медицинских наук Людмила Саламатина: уровень лейкоцитов может повышаться из-за инфекций и по-разному меняться в связи с онкологическими заболеваниями.
Доктор Саламатина рассказала, что лейкоциты являются клетками крови, ответственными за уничтожение чужеродных клеток и вирусов – их уровень сопряжен с деятельностью иммунной системы. Отклонение от его может происходить как в сторону увеличения, так и снижения. Подобные изменения уровня лейкоцитов происходят на фоне различных заболеваний.
«При увеличении или уменьшении уровня лейкоцитов диагноз ставится с учетом соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов», - сообщила Саламатина «Газете.Ru».
Доктор Саламатина назвала заболевания, из-за которых меняется уровень лейкоцитов.
Каким заболеваниям свойствен повышенный уровень лейкоцитов:
- Инфекционные заболевания;
- Травмы.
- Рак.
- Воспалительные процессы;
- Аутоиммунные заболевания;
- Болезни эндокринной системы;
- Тяжелые бактериальные инфекции (пневмония, сепсис);
- Шоковые состояния;
- Онкологические заболевания, поражающие костный мозг.
«При раке уровень лейкоцитов может как вырасти, так и снизиться», - уточнила врач.
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Людмила Саламатина
Здоровье
кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук, профессор
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