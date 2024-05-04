«При увеличении или уменьшении уровня лейкоцитов диагноз ставится с учетом соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов», - сообщила Саламатина « Газете.Ru ».

Инфекционные заболевания;

Травмы.

Рак.

Воспалительные процессы;

Аутоиммунные заболевания;

Болезни эндокринной системы;

Тяжелые бактериальные инфекции (пневмония, сепсис);

Шоковые состояния;

Онкологические заболевания, поражающие костный мозг.

«При раке уровень лейкоцитов может как вырасти, так и снизиться», - уточнила врач.

Доктор Саламатина рассказала, что лейкоциты являются клетками крови, ответственными за уничтожение чужеродных клеток и вирусов – их уровень сопряжен с деятельностью иммунной системы. Отклонение от его может происходить как в сторону увеличения, так и снижения. Подобные изменения уровня лейкоцитов происходят на фоне различных заболеваний.Доктор Саламатина назвала заболевания, из-за которых меняется уровень лейкоцитов.Каким заболеваниям свойствен повышенный уровень лейкоцитов:Каким заболеваниям свойствен низкий уровень лейкоцитов:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что витамин К может вести к образованию тромбов

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