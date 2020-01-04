Болезни, на которые указывает высокий уровень лейкоцитов
Лейкоциты или белые кровяные клетки отвечают за производство, транспортировку и распределение антител для создания иммунной системы. Вот почему анализ лейкоцитов является хорошим индикатором здоровья - это может быть так же серьезно, как ВИЧ или лейкоз, или совершенно нормальным ответом на беременность или простуду.
Количество лейкоцитов, как правило, ниже утром и выше во второй половине дня. Тем не менее, когда количество лейкоцитов в крови продолжает расти или падать до ненормального уровня, это означает, что состояние ухудшается.
"Повышенное количество лейкоцитов всегда означает, что ваша иммунная система работает тяжелее, чем обычно. Это может произойти просто потому, что ваше тело готовится к беременности, или это может быть реакцией вашего тела на сезонную аллергию, простуду или грипп, или даже напряженные физические упражнения и эмоциональный стресс", - пишет издание Steady Health.
Высокое количество лейкоцитов может означать
- Инфекционное заболевание
- Воспаление
- Травма
- Повреждение ткани (от ожогов)
- Использование определенных лекарств, таких как кортикостероиды, антибиотики или противосудорожные препараты
- Аллергия
- Хронические заболевания костного мозга
- Острые или хронические симптомы лейкоза у детей или взрослых
- Дивертикулярная болезнь
- Сильный физический или эмоциональный стресс
Высокий уровень лейкоцитов считается нормальным в определенных ситуациях
- Беременность в последний месяц и роды
- Удаление селезенки может привести к постоянному умеренному увеличению лейкоцитов
- У здоровых новорожденных количество лейкоцитов выше, чем у взрослых
- Слишком много курения может также вызвать увеличение количества лейкоцитов
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что добавки омега-3 помогают при рассеянном склерозе.
Оставить комментарий