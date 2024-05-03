Врач Макиша: в некоторых случаях витамин К приводит к образованию тромбов

«Если витамина К не хватает, кальций может распределяться неправильно: он откладывается в стенках сосудов, что приводит к их кальцинозу – это очень опасное состояние», - предупредила врач.

«У человека без склонности к повышенному тромбообразованию и тромбоза в анемнезе витамин К, получаемый организмом из продуктов, не вызовет передозировку и проблемы со здоровьем», - сказала Макиша «Вечерней Москве».

Врач Макиша напомнила, что витамин К является микроэлементом, регулирующим две важные функции в организме: свертывание крови и обмен кальция. Нехватка данного витамина повышает риск опасных нарушений (например, в состоянии кровеносной системы).В то же время некоторым людям необходимо строго контролировать количество витамина К, который они могут получить вместе с пищей. Марина Макиша отметила, что в некоторых случаях витамин К приводит к образованию тромбов – такому риску прежде всего подвержены люди с имеющейся проблемой густой крови и склонностью к тромбозу. Им категорически нельзя допускать передозировки витамина в своем меню, даже если речь идет о небольшом превышении его количества. Какие-то содержащие витамин продукты могут исключаться из рациона (решение об этом принимает лечащий врач).Людям без этой проблемы витамин К не грозит образованием тромбов, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае сахар повышает риск рака

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