Трихолог Галлямова: стресс может лишить волосы пигмента и сделать их седыми

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седые волосы

Врач-трихолог Юлия Галлямова: стресс может повлиять на потерю пигмента в волосах.

Трихолог Галлямова указала на причины раннего появления седины – после 18 лет. По словам специалиста, такая ранняя седина бывает обусловлена наследственным фактором, но также среди её причин особое место занимают стрессовые ситуации.

«Стресс может повлиять на потерю пигмента», - отметила Галлямова в комментарии РИА Новости.

Врач добавила, что следует отличать раннее появление седины как проблему. Например, появление нескольких седых волос у человека 20-25 лет является нормальным, а не аномальным явлением. Но если седые волосы вдруг обнаружились у ребенка, правильнее будет обратиться  к врачу. Галлямова уточнила, что процесс поседения волос бывает связан с заболеваниями (так, из-за витилиго в раннем возрасте могут появляться участки седых волос).

«Если у вас седина появилась резко в достаточно молодом возрасте — это тоже повод показаться врачу», - дополнила трихолог.

Эксперт подчеркнула, что предотвратить появление возрастной седины невозможно

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что  выпадение волос может объясняться нехваткой цинка в организме.

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Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
Здоровье
врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук
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Теги : седые волосы, причины нарушения, Юлия Галлямова
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