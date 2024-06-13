Трихолог Галлямова: стресс может лишить волосы пигмента и сделать их седыми

«Стресс может повлиять на потерю пигмента», - отметила Галлямова в комментарии РИА Новости

«Если у вас седина появилась резко в достаточно молодом возрасте — это тоже повод показаться врачу», - дополнила трихолог.

Трихолог Галлямова указала на причины раннего появления седины – после 18 лет. По словам специалиста, такая ранняя седина бывает обусловлена наследственным фактором, но также среди её причин особое место занимают стрессовые ситуации.Врач добавила, что следует отличать раннее появление седины как проблему. Например, появление нескольких седых волос у человека 20-25 лет является нормальным, а не аномальным явлением. Но если седые волосы вдруг обнаружились у ребенка, правильнее будет обратиться к врачу. Галлямова уточнила, что процесс поседения волос бывает связан с заболеваниями (так, из-за витилиго в раннем возрасте могут появляться участки седых волос).Эксперт подчеркнула, что предотвратить появление возрастной седины невозможноРанее портал MedikForum.ru писал о том, что выпадение волос может объясняться нехваткой цинка в организме

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