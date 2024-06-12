Врач Савкина: выпадение волос является одним из симптомов нехватки цинка

«В связи с вовлечением цинка во многие процессы организма, симптомы дефицита этого микроэлемента могут быть разнообразными и зависят от возраста. В их число входят диарея, задержка роста, алопеция (выпадение волос), частые инфекции, изменение обоняния и вкуса, плохое заживление ран и кожная сыпь, снижение когнитивных функций», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

Нехватка цинка часто бывает обусловлена однообразным или скудным питанием. По словам врача Савкиной, его лучшими поставщиками для организма являются мясо, рыба и морепродукты. Кроме того, цинк присутствует в яйцах и молочных продуктах, тогда как овощи и фрукты содержат его лишь в очень малых дозах, а из бобовых, орехов и злаков он усваивается плохо.Савкина обратила внимание на то, что некоторые люди в большей степени рискуют пострадать от дефицита цинка. Группу риска составляют вегетарианцы, алкоголики, беременные и кормящие женщины, люди с проблемами ЖКТ (например, с воспалительными заболеваниями кишечника или целиакией).Цинк необходим человеческому организму для осуществления важных функций, включая регенерацию тканей, производство клеток, работу иммунной системы, процессы мышления и память. При его нехватке мы хуже соображаем, слабеем и становимся подвержены разного рода инфекциям.Врач Савкина отметила, что одним из симптомов нехватки цинка является выпадение волос.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько белка должен получать организм мужчин и женщин.

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