Врач Смирнова назвала чувство онемения в конечностях среди признаков клещевого энцефалита

«Симптомы клещевого энцефалита включают головную боль, слабость, тошноту, рвоту, повышение температуры тела, двоение и болевые ощущения в глазах, а также чувство онемения в конечностях».

Случайно полученный укус клеща может вызвать воспаление или стать причиной опасной инфекции, если клещ был заражен, – об этом врач Смирнова напомнила в беседе с « Мослентой ».Одна из инфекций, боррелиоз (болезнь Лайма), проявляется кольцевой эритемой в месте укуса, впоследствии распространяющейся по коже. Также у человека повышается температура тела, возникают озноб и слабость. Прогрессируя, боррелиоз может вызывать серьезные осложнения в виде проблем с сердцем, нервной системой и суставами.Другая опасная инфекция, которая передается через укус клеща – это клещевой энцефалит. Данное заболевание может спровоцировать воспаление мозга и поспособствовать серьезным неврологическим осложнениям. Врач Смирнова назвала среди признаков клещевого энцефалита чувство онемения в конечностях.Врач подчеркнула, что после прогулок на природе нужно тщательно осматривать тело, включая волосистую часть головы. После удаления обнаруженного клеща место укуса нужно обработать дезинфицирующим средством, а членистоногое сдать в лабораторию на анализ в первые 1-2 суток.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах высокого и низкого уровня лейкоцитов

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