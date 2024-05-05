Врач: с момента присасывания клеща на профилактику иммуноглобулином есть 96 часов
По словам главврача Химкинской больницы Владислава Мирзонова, в случае присасывания клеща действовать надо быстро. Вирус энцефалита и болезнь Лайма, которые клещ может передать человеку, могут вызвать самые тяжелые последствия.
— Для экстренной профилактики иммуноглобулином дается 96 часов от момента присасывания клеща! — подчеркнул Мирзонов в разговоре с NEWS.ru.
При укусе следует обратиться в инфекционное отделение.
Клещевой энцефалит и болезнь Лайма — опасные заболевания, поражающие центральную нервную систему.
Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, передается через укус клеща. Он может вызывать воспаление мозга. Клещи, которые являются носителями вируса, обитают в лесных и приграничных районах. Симптомы клещевого энцефалита могут варьироваться от легких гриппоподобных проявлений до серьезных неврологических осложнений.
Симптомы клещевого энцефалита:
1. Высокая температура тела и лихорадка.
2. Головная боль, особенно в области затылка.
3. Ощущение слабости и утомляемости.
4. Отсутствие аппетита и тошнота.
5. Опущение верхнего века и двоение в глазах.
6. Отек мозга, что может привести к судорогам, нарушению сознания и параличам.
Болезнь Лайма, или боррелиоз, — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia burgdorferi, они передаются через укус инфицированного клеща. Если не лечиться, болезнь Лайма может прогрессировать и вызывать серьезные осложнения, включая проблемы с сердцем, нервной системой и суставами.
Симптомы болезни Лайма могут развиваться поэтапно и варьироваться в зависимости от стадии заболевания.
1. Ранняя стадия (3-30 дней после укуса клеща):
- Красное пятно вокруг места укуса, известное как эритема мигранс. Оно может быть большим и распространяться по коже.
- Утомляемость, лихорадка, головная боль, мышечные и суставные боли, общее недомогание.
2. Ранняя диссеминированная стадия (несколько недель до нескольких месяцев после укуса клеща):
- Распространение красного пятна по телу.
- Головные боли, жесткость шеи, лихорадка, утомляемость, мышечные и суставные боли.
- Возможно, появление неврологических симптомов, таких как паралич лица, онемение и слабость в конечностях.
3. Поздняя стадия (месяцы или годы после укуса клеща):
- Боль в суставах, особенно в коленях.
- Отек и воспаление суставов.
- Проблемы с сердцем, нервной системой, кожей и другими органами.
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