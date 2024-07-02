«Не всегда патология»: врач Бузуверова назвала причины высокого и низкого уровня лейкоцитов

«Фиологическое повышение лейкоцитов наблюдается при беременности, в первые дни жизни новорожденного. Также высокий уровень лейкоцитов может отмечаться, если анализ был сдан без подготовки, например, после интенсивной физической нагрузки, тренировки, посещения бани, сауны, после приема пищи», - рассказала Бузуверова « Вечерней Москве ».

Врач Бузуверова назвала причины высокого и низкого уровня лейкоцитов – иммунных клеток, обеспечивающих организму защиту от инфекционных заболеваний, интоксикации и других поражений. Медик отметила, что высокий уровень лейкоцитов в крови (лейкоцитоз) не всегда означает патологию.В то же время врач подчеркнула, что во многих случаях превышение нормы лейкоцитов в крови является признаком неблагополучия, поэтому его интерпретацией, поисками причин обязательно должны заниматься специалисты.Ольга Бузуверова назвала возможные причины высокого уровня лейкоцитов – это бактериальные инфекции, воспаление, интоксикация, аутоиммунные заболевания, онкологические заболевания.В свою очередь, причинами низкого уровня лейкоцитов (лейкопении) могут быть принимаемые лекарства, дефицит витаминов, а также различные заболевания. В их числе врач назвала системные аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка), вирусные инфекции, некоторые виды рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Андрей Каприн назвал россиянам способы защитить свой организм от развития рака.

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