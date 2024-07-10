Ортопед Курманов: когда здоровым людям нужно носить ортопедические стельки

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ноги при ходьбе

Травматолог-ортопед Александр Курманов: в таких стельках нуждаются не только люди с проблемными ногами.

Врач Курманов объяснил, когда здоровым людям нужно носить ортопедические стельки. Специалист отметил, что такой привычкой следует обзавестись всем после 45 лет, но в особенности тем, кто   проводит много времени на ногах.

Курманов пояснил, что до 45 лет состояние суставов, связок поддерживается за счет физиологических ресурсов организма, но в более позднем возрасте необходима дополнительная поддержка, которая бы облегчала его нагрузки.

«С возрастом капсульно-связочный аппарат стопы становится менее эластичным, ригидным, своды стоп проседают… даже при хорошей генетике под силой тяжести веса в течение дня своды стопы будут проседать», - уточнил специалист.

Врач подчеркнул, что люди, которые в силу профессии или образа жизни проводят на ногах по 12–14 часов в день, должны носить обувь с ортопедическими стельками. Игнорирование этого правила может привести к повреждению суставов стоп и коленей, предупредил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Анастасия Тараско назвала продукты, помогающие сохранять здоровые суставы с возрастом.

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Александр Курманов
Александр Курманов
Здоровье
травматолог-ортопед, врач высшей категории
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Теги : ноги, ортопедические стельки, Александр Курманов