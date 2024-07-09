«Помогают не стареть». Врач Тараско посоветовала есть для здоровья суставов творог и яйца

«Определяя порцию белкового продукта на раз, можно ориентироваться по размеру ладони или кулака. У мужчин, соответственно, порции будут больше, у женщин – меньше. По ладошке три раза в день высокобелкового продукта – творога, говядины, рыбы, курицы или яиц будет достаточно», - цитирует врача «Российская газета».

Врач Тараско сообщила, что некоторые продукты питания помогают суставам долго не стареть, сохранять прочность и подвижность. Для этого медик порекомендовала в том числе употреблять разнообразный белок. В частности, Тараско посоветовала есть для здоровья суставов творог и яйца.Говоря о пользе яиц для суставов, Анастасия Тараско отметила, что есть их следует вместе с желтком. Желток куриных яиц содержит витамины А, Е и D – наиболее полезные для подержания суставов в хорошей форме.Другие продукты, которые врач советует включать в рацион для предотвращения преждевременного старения суставов и их слабости, – это говядина, жирная морская рыба, квашеная капуста, фрукты, сливочное масло.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что коленный сустав нужно беречь от слишком активных физических нагрузок

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