Онколог Доронин: недосып может вызывать жировую болезнь печени как алкоголизм
Врач-онколог Леонид Доронин: при постоянном недосыпе человек может пострадать от жировой болезни печени, как если бы страдал алкоголизмом.
Онколог Доронин обратил внимание россиян на то, что хронический недосып опасен для здоровья печени так же, как и алкоголизм.
«Недостаток сна, как и злоупотребление алкоголем, является причиной жирового гепатоза или жировой болезни печени», - приводит слова Доронина «Лента.ру».
Врач констатировал: жировой гепатоз развивается в тесной связи с имеющимся ожирением, высоким давлением, сахарным диабетом. Такие же проблемы наблюдаются у людей, которые недостаточно спят, подчеркнул специалист. Он отметил, что при недосыпе усугубляется склонность к перееданию из-за обостренной чувствительности к стрессу и голоду.
Медик указал на то, что жировой гепатоз печени никак себя не проявляет на начальных стадиях, и многие не знают о его наличии. Между тем, ожирение печени сегодня встречается примерно у каждого десятого взрослого человека.
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