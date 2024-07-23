Онколог Доронин: недосып может вызывать жировую болезнь печени как алкоголизм

«Недостаток сна, как и злоупотребление алкоголем, является причиной жирового гепатоза или жировой болезни печени», - приводит слова Доронина « Лента.ру ».

Онколог Доронин обратил внимание россиян на то, что хронический недосып опасен для здоровья печени так же, как и алкоголизм.Врач констатировал: жировой гепатоз развивается в тесной связи с имеющимся ожирением, высоким давлением, сахарным диабетом. Такие же проблемы наблюдаются у людей, которые недостаточно спят, подчеркнул специалист. Он отметил, что при недосыпе усугубляется склонность к перееданию из-за обостренной чувствительности к стрессу и голоду.Медик указал на то, что жировой гепатоз печени никак себя не проявляет на начальных стадиях, и многие не знают о его наличии. Между тем, ожирение печени сегодня встречается примерно у каждого десятого взрослого человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в возрасте, начиная от 45 лет, у людей могут начаться шизофрения, ранняя деменция и другие психопатологии.

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