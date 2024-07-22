Психиатр Воробьев: в 45 лет у людей могут начаться шизофрения и ранняя деменция

«Есть такое понятие, как деменция с ранним началом, пресенильный вариант. Наиболее частой причиной деменции является болезнь Альцгеймера. Это заболевание развивается из-за нарушения метаболизма белка амилоида и образования амилоидных бляшек в тканях мозга. При этом запускается каскад процессов, приводящих к гибели нейронов — нейродегенерации, — в результате чего начинают страдать психические функции», – уточнил специалист.

«Дальнейшее прогрессирование расстройства памяти приводит к забыванию имен близких людей, названий предметов, слов. К нарушениям памяти присоединяются сужение круга интересов, лабильность настроения, тревожность, мнительность», – добавил Руслан Воробьев.

В период жизни от 45 до 60 лет могут возникать так называемые «пресенильные психозы» — неблагополучные состояния, во время которых проявляются разнообразные психопатологические синдромы. В частности, наблюдаются проблемы с мышлением, галлюцинации, аффектации, подавленность, замкнутость, поведенческие нарушения, расстройства восприятия и так далее. Психиатр Руслан Воробьев сообщил «Газете.Ru», что в этом возрасте может начаться депрессия, шизофрения, ранняя форма деменции.Воробьев добавил, что деменция начинает проявляться с нарушений кратковременной памяти, которая на этом этапе воспринимается как забывчивость или рассеянность человека. Кроме того, у него снижается работоспособность. Со временем ухудшение памяти прогрессирует и становится все более слабой способность усваивать новую информацию, обучаться каким-то навыкам. Помимо этого усугубляются психопатологические отклонения.Медик обратил внимание на то, что нередко подверженные деменции замечают у себя на ранней стадии симптомы, свойственные психоэмоциональным расстройствам. Депрессия, тревожные состояния, нарушения сна – все это может говорить о том, что развивается деменция, даже если речь идет о человеке, которому еще не исполнилось и 50 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком деменции может стать возникающая у человека неспособность адекватно пользоваться деньгами или банковской картой.

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