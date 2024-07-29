Психиатр Кузнецов: из-за постоянного недосыпа в организме может возникнуть гормональный сбой

«Регулярный недосып может привести к гормональному сбою и ряду других серьезных проблем со здоровьем», - сказал специалист « Известиям ».

«Всем, кто намерен сбросить лишние килограммы в первую очередь необходимо наладить режим сна», - дал совет эксперт.

Психиатр Кузнецов сообщил, что режим сна и бодрствования вплотную сопряжен с производством гормонов. Поэтому из-за постоянного недосыпа в организме может возникнуть гормональный сбой.Сергей Кузнецов уточнил, что нехватка сна может нарушить нормальную выработку гормонов, ответственных за ощущения голода и сытости, или «командующих» обменом жиров и углеводов в организме. Результатом этого становится компульсивное переедание, увеличение веса или ожирение, высокий риск развития диабета 2-го типа.Медик добавил, что на недостаток сна организм реагирует как на стресс, в нем повышается уровень кортизола. В связи с этим в организме может повышаться артериальное давление, он становится подвержен гипертонии, из-за которой быстрее изнашивается сердечно-сосудистая система, повышая риск ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими доступными способами можно добиться оздоровления сердца

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