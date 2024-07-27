«Отказ от вредных привычек, омега-3»: врач Балдин рассказал о способах оздоровления сердца
Сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин: отказ от вредных привычек дает эффект оздоровления сердца.
Врач Балдин рассазал в беседе с aif.ru о доступных россиянам способах оздоровления сердца. Он подчеркнул, что существенное влияние на подверженность людей болезням сердца оказывает их образ жизни.
«В восстановлении работы сердечно-сосудистой системы главную роль играет образ жизни. Благотворно на работу сердца влияет отказ от вредных привычек, нормализация режима дня и умеренные физические нагрузки», - поделился медик.
Виктор Балдин добавил что фактором лучшей защиты от развития инфарктов является здоровое питание. По словам врача, для поддержания работы сердца полезно употреблять продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.
«Для снижения уровня холестерина и сахара в крови полезно употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой, антиоксидантами и магнием. К ним относятся черная фасоль, оливковое масло, грецкие орехи, авокадо, соевый белок», - дополнил рекомендации специалист.
Помимо этого Балдин порекомендовал сердечникам есть на завтрак нежирные йогурты и овсяную кашу из цельного овса. В качестве десерта отлично подойдут ягоды и фрукты: оздоровлению сердца способствует употребление вишни, черники, чернослива, апельсинов.
Также врач обрати внимание на важность контроля хронических заболеваний – их наличие может негативно отражаться на сердце. Нужно регулярно проходить диспансеризацию и принимать назначенные препараты, резюмировал эксперт.
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Виктор Балдин
ЗОЖ
старший преподаватель кафедры Сердечно-сосудистой хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук
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