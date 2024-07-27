«Отказ от вредных привычек, омега-3»: врач Балдин рассказал о способах оздоровления сердца

«В восстановлении работы сердечно-сосудистой системы главную роль играет образ жизни. Благотворно на работу сердца влияет отказ от вредных привычек, нормализация режима дня и умеренные физические нагрузки», - поделился медик.

«Для снижения уровня холестерина и сахара в крови полезно употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой, антиоксидантами и магнием. К ним относятся черная фасоль, оливковое масло, грецкие орехи, авокадо, соевый белок», - дополнил рекомендации специалист.

Врач Балдин рассазал в беседе с aif.ru о доступных россиянам способах оздоровления сердца. Он подчеркнул, что существенное влияние на подверженность людей болезням сердца оказывает их образ жизни.Виктор Балдин добавил что фактором лучшей защиты от развития инфарктов является здоровое питание. По словам врача, для поддержания работы сердца полезно употреблять продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.Помимо этого Балдин порекомендовал сердечникам есть на завтрак нежирные йогурты и овсяную кашу из цельного овса. В качестве десерта отлично подойдут ягоды и фрукты: оздоровлению сердца способствует употребление вишни, черники, чернослива, апельсинов.Также врач обрати внимание на важность контроля хронических заболеваний – их наличие может негативно отражаться на сердце. Нужно регулярно проходить диспансеризацию и принимать назначенные препараты, резюмировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким проявлениям можно узнать фибрилляцию предсердий

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