Названы три гормона, которые "сводят с ума" в марте

"С наступлением весны ускоряется обмен веществ. Клетки всех органов и тканей нашего тела активней обновляются, усиливается кровообращение, начинается гормональный всплеск. Сексуальное возбуждение стимулируется большим выбросом в кровь половых гормонов: у женщин – эстрогенов, у мужчин – тестостерона. А за эмоциональный подъем и романтическое настроение отвечает гормон окситоцин", - пояснила психоэндокринолог Наталья Гридасова.

Это происходит из-за того, что в начале весны организм начинает испытывать потребность в увеличении гормонов из-за ускорения обмена веществ, однако уровень гормонов остается низким после перенесенного холодного периода.Медики советуют чаще делать аэробные упражнения, чтобы разгонять кровь и стимулировать работу всех систем организма.