Названы три гормона, которые "сводят с ума" в марте

Гормональный сбой в марте

Процессы, протекающие в природе, запускают различные реакции в организме человека. Врачи давно заметили, что у многих людей весной наблюдается гормональный сбой.

"С наступлением весны ускоряется обмен веществ. Клетки всех органов и тканей нашего тела активней обновляются, усиливается кровообращение, начинается гормональный всплеск. Сексуальное возбуждение стимулируется большим выбросом в кровь половых гормонов: у женщин – эстрогенов, у мужчин – тестостерона. А за эмоциональный подъем и романтическое настроение отвечает гормон окситоцин", - пояснила психоэндокринолог Наталья Гридасова.

Это происходит из-за того, что в начале весны организм начинает испытывать потребность в увеличении гормонов из-за ускорения обмена веществ, однако уровень гормонов остается низким после перенесенного холодного периода.

Медики советуют чаще делать аэробные упражнения, чтобы разгонять кровь и стимулировать работу всех систем организма.
Теги : гормоны, весна, окситоцин, тестостерон, эстроген
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