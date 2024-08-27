«Анализ на онкомаркеры и витаминные капельницы»: врач Варданян назвал неработающие методы лечения

«Далеко не все популярные методы лечения и диагностики выдержали проверку серьезными исследованиями. Относиться к ним надо с осторожностью, даже если их назначил врач».

«Любое внутривенное введение препаратов должно происходить только по показаниям — неважно, какое вещество вводится: физраствор, раствор кристаллоидов (калия, натрия, хлора), препарат железа или витамины. Избыток калия может привести к аритмии, фибрилляции желудочков — это уже жизнеугрожающее состояние. Избыток натрия может стать причиной отека головного мозга», - сообщил он.

Варданян заявил в комментарии « Газете.Ru »:Медик назвал такие неработающие методы лечения.Врач пояснил, что онкомаркеры являются специфическими белками, количество которых в организме повышается при распространении раковых клеток. Эксперт пояснил, что такой анализ имеет значение, когда человек лечится от рака (в частности, анализ на онкомаркеры позволяет оценить эффективность химиотерапии). Как способ диагностировать рак он не подходит – онкомаркеры могут повышаться даже при ОРВИ.Считается, что препараты из их числа делают иммунную систему сильнее, что позволяет избежать болезней, тех же сезонных инфекций. Врач Варданян подчеркнул, что ни один такой препарат не имеет научно подкрепленной доказательной базы своей эффективности. Их бесконтрольный прием может только навредить, констатировал эксперт.Врач уточнил, что употребление этого витамина в синтетической форме является необходимостью только при имеющемся дефиците, который должен подтверждаться результатами анализов. Необходимости принимать витамин D всем людям нет, его недостаток чаще всего бывает свойствен беременным женщинам и пожилым людям, которые редко выходят на улицу.Медик обратил внимание на то, что пробиотики (хорошие бактерии) попадают в организм с пищей, и принимать их дополнительно не стоит. Доказанной пользы от приема препаратов с пробиотиками нет, а людям со слабой иммунной системой они и вовсе могут навредить.Арутюн Варданян предупредил, что у таких капельниц могут быть опасные последствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о наиболее эффективных способах нормализовать давление без лекарств

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