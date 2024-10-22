Врач Литвинцева: безалкогольное пиво повышает сахар в крови и лишает мужчин тестостерона

«В нем присутствуют фитоэстрогены, способные снижать уровень тестостерона у мужчин», - обратила внимание медик.

«Многие ошибочно думают, что безалкогольное пиво — безвредный, а иногда даже полезный для здоровья напиток. Однако по своему составу оно практически не отличается от пива, в котором содержится алкоголь. Кроме того, в безалкогольном пиве все же есть этанол, его содержание составляет от 0,5 до 1,5 процента», - пояснила врач.

Врач Литвинцева призвала не обольщаться словом «безалкогольное» в наименовании напитка. Безалкогольное пиво вредит здоровью не меньше обычного, заявила медик в разговоре с «Лентой.ру».Специалист констатировала, что при употреблении безалкогольного пива организм получает много калорий и углеводов, что повышает сахар в крови и провоцирует интенсивное выделение инсулина – это, в свою очередь, чревато появлением лишнего веса.Кроме того, безалкогольное пиво лишает мужчин тестостерона.Литвинцева добавила, что безалкогольное пиво способно негативно влиять на предстательную железу, что связано с содержанием веществ, поражающих мочеполовой тракт. Увлеченность напитком может стать фактором нежелательных изменений гормонального фона, предостерегла эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человеческому организму может навредить избыток принимаемого витамина D

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