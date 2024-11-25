«При опухоли мозга может зудеть в носу»: врач назвала болезни с симптомом в виде зуда

«У человека может появиться зуд в перианальной области при раке кишечника, а при наличии опухоли в мозга зудеть может в носу», - сказала Котова aif.ru.

Врач Козлова посоветовала помнить, что сильный зуд может возникать не только при аллергии или кожных инфекциях.Говоря об основных факторах, провоцирующих появление зуда, медик отметила, что ими являются сухая кожа, воздействие аллергенов, укусы насекомых, стресс, принятые медикаменты.Что касается системных заболеваний, способных вызывать зуд, то одними из самых частых оказываются дерматиты и другие кожные патологии (например, экзема).Также врач Козлова назвала внутренние болезни с симптомом в виде зуда. Первыми она выделилась болезни печени. Медик предупредила, что кожный зуд может оказаться одним из сигналов о биллиарном циррозе, при котором здоровая гладкая печеночная ткань заменяется рубцами.Кроме того, зуд нередко возникает при болезни почек.Котова обратила внимание, что на ощущение зуда нередко жалуются пациенты с опухолями мозга. При опухоли мозга может зудеть в носу, уточнила врач.Медик посоветовала обязательно обращаться за обследованием, если такой зуд начинает беспокоить человека на регулярной основе или длительное время.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии влияю т на постоянное ощущение замерзания.

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