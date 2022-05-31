Зуд в заднем проходе: врач называет вызывающие его проблемы
Ощущение зуда в заднем проходе является «стыдной» темой, которую предпочитают не обсуждать, однако данная проблема является очень распространенной и нередко требует обязательного обращения к врачу.
Во многих случаях зуд в заднем проходе не является чем-то опасным для здоровья. Тем не менее, данным симптомом могут проявляться очень серьезные проблемы со здоровьем, – об этом рассказала врач Кристал Бланшар. Упоминая наиболее распространенные причины такого зуда, медик назвала одну из самых частых – дефицит витамина А. Данный витамин является ключевым питательным веществом для поддержания здорового состояния слизистых тканей и оболочек. При его нехватке слизистые становятся «входными воротами» для инфекций. Чтобы получать достаточное количество витамина А, специалисты рекомендуют употреблять в пищу яйца, молоко, жирную рыбу, сыр.
Также врач назвала другую проблему, вызывающую зуд в заднем проходе, – это низкая кислотность желудка. Другими ее признаками являются склонность к запорам и вздутию живота, частая изжога, выпадение волос. При данных симптомах специалист советует пройти тестирование, позволяющее определить уровень кислотности.
Еще одна частая причина зуда в задней проходе – паразиты, глисты. Их наличие можно предположить с большей уверенностью, если зуд становится интенсивнее по ночам. Чтобы избавиться от глистов, нужно обратиться к врачу, тот назначит необходимый препарат.
Что еще может вызывать зуд в заднем проходе?
- Геморрой.
- Диарея.
- ИППП, такие как остроконечные кондиломы.
- Стригущий лишай.
- Экзема.
- Недержание.
«В некоторых случаях это может быть признаком анального рака или рака кишечника».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникнуть синдром беспокойных ног.
Кристал Бланшар (Christal Blanchard)
Здоровье
врач, медицинский блогер
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