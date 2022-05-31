Зуд в заднем проходе: врач называет вызывающие его проблемы

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руки на ягодицах

Ощущение зуда в заднем проходе является «стыдной» темой, которую предпочитают не обсуждать, однако данная проблема является очень распространенной и нередко требует обязательного обращения к врачу.

Во многих случаях зуд в заднем проходе не является чем-то опасным для здоровья. Тем не менее, данным симптомом могут проявляться очень серьезные проблемы со здоровьем, – об этом рассказала врач Кристал Бланшар. Упоминая наиболее распространенные причины такого зуда, медик назвала одну из самых частых – дефицит витамина А. Данный витамин является ключевым питательным веществом для поддержания здорового состояния слизистых тканей и оболочек. При его нехватке слизистые становятся «входными воротами» для инфекций. Чтобы получать достаточное количество витамина А, специалисты рекомендуют употреблять в пищу яйца, молоко, жирную рыбу, сыр.

Также врач назвала другую проблему, вызывающую зуд в заднем проходе, – это низкая кислотность желудка. Другими ее признаками являются склонность к запорам и вздутию живота, частая изжога, выпадение волос. При данных симптомах специалист советует пройти тестирование, позволяющее определить уровень кислотности.

Еще одна частая причина зуда в задней проходе – паразиты, глисты. Их наличие можно предположить с большей уверенностью, если зуд становится интенсивнее по ночам. Чтобы избавиться от глистов, нужно обратиться к врачу, тот назначит необходимый препарат.

Что еще может вызывать зуд в заднем проходе?
  • Геморрой.
  • Диарея.
  • ИППП, такие как остроконечные кондиломы.
  • Стригущий лишай.
  • Экзема.
  • Недержание.
Что важно. Если возникший зуд не проходит, нужно обязательно обратиться к врачу.

«В некоторых случаях это может быть признаком анального рака или рака кишечника».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникнуть синдром беспокойных ног.
Кристал Бланшар (Christal Blanchard)
Кристал Бланшар (Christal Blanchard)
Здоровье
врач, медицинский блогер
Теги : причины зуда, признаки болезней, Кристал Бланшар