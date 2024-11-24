Pronews: 6 причин могут объяснять, почему вам часто очень холодно

6 причин могут объяснять, почему вам часто очень холодно – гораздо холоднее, чем окружающим людям. Факторы чрезмерной зябкости перечислили медицинские эксперты портала Pronews.Одной из причин склонности сильно мерзнуть они назвали сбои в работе щитовидной железы. Она вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ и помогают контролировать расширение кровеносных сосудов, что может влиять на частоту сердечных сокращений, дыхание, пищеварение и многое другое. Если щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов, то метаболизм замедляется, а кровеносные сосуды сужаются – это и заставляет человека чувствовать холод.Кроме того, постоянная зябкость может говорить о синдроме Рейно, при котором мелкие кровеносные сосуды в определенных частях тела (например, на пальцах рук и ног), сужаются сильнее, чем должны. Из-за этого резко снижается кровоток и возникает ощущение озноба.Еще одна причина, которая объясняет плохую переносимость холода, – анемия. У людей с анемией недостаточно здоровых эритроцитов, чтобы переносить кислород и другие питательные вещества к клеткам всего тела. В результате циркуляция крови ослабевает, что обостряет чувство охлаждения.Также слишком сильная зябкость может быть следствием того, что человек мало спит. Сон влияет на гипоталамус, который в том числе отвечает за контроль температура тела. При недостатке сна эта регулирующая функция ослабевает, температурный баланс нарушается.Помимо этого, постоянный озноб бывает сигналом о поражении нервной системы. В частности, он может говорить о нейропатии – состояние, при котором повреждаются нервы и возникают проблемы с кровотоком. Подобная нейропатия может развиться у человека на фоне имеющегося диабета, когда кровеносные сосуд страдают из-за слишком высокого сахара в крови, предупреждают эксперты.Нередко ощущение сильного холода провоцируется реакциями организма, возникающими в обстоятельствах воспаления, инфекции или лихорадки. Очаг воспаления в организме появляется там, где происходит внедрение патогена, бактерии или вируса. В этом месте повышается температура, чтобы уничтожить потенциального возбудителя болезни, но остальные участки тела будут испытывать озноб, так как в это важный момент организм не станет тратить ресурсы на их обеспечение теплом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются природными антибиотиками , которые могут защищать организм от воспаления и инфекций.





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