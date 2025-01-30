«Может передаваться по наследству»: онколог указала на пять распространенных мифов о раке

«По наследству передаются только генетические мутации, которые могут привести к болезни», - уточнила Заболотная.

«Еще один миф – то, что онкомаркеры помогают диагностировать рак на ранней стадии. Чаще всего это исследование необходимо для оценки динамики уже выявленного заболевания», - поделилась онколог.

Онколог Заболотная указала на пять распространенных мифов о раке, одним из них врач назвала утверждение о том, что рак может передаваться по наследству. Об этом медик сообщила « Газете.Ru ».Также мифом врач назвала утверждение, что раком можно заразиться. По словам Заболотной, заразиться можно инфекциями, которые серьезно повышают риск возникновения рака: например, таковыми могут быть вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B.Помимо того, добавила онколог, ошибочным является представление о том, что рак может возникнуть на месте образования, которое было механически повреждено.Также к числу мифов относится утверждение о возникновении меланомы из родинки. Заболотина заявила: в большинстве случаев меланома (рак кожи) возникает на чистом, неизмененном участке кожи, и чтобы своевременно выявить ее, нужно обращать внимание не на давно существующие родинки, а на появляющиеся образования, которых раньше не было – особенно на крупные и неоднородные по текстуре.До этого гинеколог Татьяна Илюхина назвала мифом утверждение о том, что голодание помогает «убить» раковые клетки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие женщины склонны заболевать раком груди, об этом подробнее рассказала онколог Олеся Старцева.

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