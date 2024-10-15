Стресс и вредные привычки: врач Старцева ответила, какие женщины склонны заболевать раком груди

«На сегодняшний день выявлены конкретные гены, напрямую связанные с возникновением рака молочной железы», - сообщила Олеся Старцева.

«Рак молочной железы наиболее часто встречается у женщин — медиков и учителей, работа которых сопряжена с нервным перенапряжением. Многие пациентки отмечают конкретные стрессовые факторы в своей жизни, после которых развилось заболевание», - поделилась профессор.

Врач Старцева рассказала в беседе с «Известиями», какие женщины склонны заболевать раком груди. Отвечая на вопрос об этом, специалист пояснила, что влияние на подверженность злокачественному заболеванию может оказывать генетика.Кроме того, отметила врач, существуют внешние воздействия на организм, способные вызывать поломку генов, становящуюся толчком к запуску онкологических процессов (распространенный у женщин рак груди в этом плане не исключение). Подобное воздействие, в частности, оказывают канцрогены, проникающие в организм во время курения и при употреблении алкоголя. Также факторами-провокаторами рака могут быть вещества, влиянию которых организм подвергается на вредном производстве, а также радиация.Старцева обратила внимание на то, что повышенному риску рака молочной железы подвергаются женщины, в жизни которых присутствует много стресса.Эксперт подчеркнула, что каждой взрослой женщине необходимо в профилактических целях раз в год посещать врача-маммолога и выполнять УЗИ молочных желез. После 40 лет необходимо раз в год делать маммографию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько эффективным является правильное питание в деле защиты от развития рака груди.

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