Стресс и вредные привычки: врач Старцева ответила, какие женщины склонны заболевать раком груди
Пластический хирург, профессор-онколог Олеся Старцева назвала вредные привычки, вызывающие у женщин «поломку генов», которая ведет к появлению рака груди.
Врач Старцева рассказала в беседе с «Известиями», какие женщины склонны заболевать раком груди. Отвечая на вопрос об этом, специалист пояснила, что влияние на подверженность злокачественному заболеванию может оказывать генетика.
«На сегодняшний день выявлены конкретные гены, напрямую связанные с возникновением рака молочной железы», - сообщила Олеся Старцева.
Кроме того, отметила врач, существуют внешние воздействия на организм, способные вызывать поломку генов, становящуюся толчком к запуску онкологических процессов (распространенный у женщин рак груди в этом плане не исключение). Подобное воздействие, в частности, оказывают канцрогены, проникающие в организм во время курения и при употреблении алкоголя. Также факторами-провокаторами рака могут быть вещества, влиянию которых организм подвергается на вредном производстве, а также радиация.
Старцева обратила внимание на то, что повышенному риску рака молочной железы подвергаются женщины, в жизни которых присутствует много стресса.
«Рак молочной железы наиболее часто встречается у женщин — медиков и учителей, работа которых сопряжена с нервным перенапряжением. Многие пациентки отмечают конкретные стрессовые факторы в своей жизни, после которых развилось заболевание», - поделилась профессор.
Эксперт подчеркнула, что каждой взрослой женщине необходимо в профилактических целях раз в год посещать врача-маммолога и выполнять УЗИ молочных желез. После 40 лет необходимо раз в год делать маммографию.
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Олеся Старцева
Здоровье
пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета
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