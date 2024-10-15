Стресс и вредные привычки: врач Старцева ответила, какие женщины склонны заболевать раком груди

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маммография

Пластический хирург, профессор-онколог Олеся Старцева назвала вредные привычки, вызывающие у женщин «поломку генов», которая ведет к появлению рака груди.

Врач Старцева рассказала в беседе с «Известиями», какие женщины склонны заболевать раком груди. Отвечая на вопрос об этом, специалист пояснила, что влияние на подверженность злокачественному заболеванию может оказывать генетика.

«На сегодняшний день выявлены конкретные гены, напрямую связанные с возникновением рака молочной железы», - сообщила Олеся Старцева.

Кроме того, отметила врач, существуют внешние воздействия на организм, способные вызывать поломку генов, становящуюся толчком к запуску онкологических процессов (распространенный у женщин рак груди в этом плане не исключение). Подобное воздействие, в частности, оказывают канцрогены, проникающие в организм во время курения и при употреблении алкоголя. Также факторами-провокаторами рака могут быть вещества, влиянию которых организм подвергается на вредном производстве, а также радиация.

Старцева обратила внимание на то, что повышенному риску рака молочной железы подвергаются женщины, в жизни которых присутствует много стресса.

«Рак молочной железы наиболее часто встречается у женщин — медиков и учителей, работа которых сопряжена с нервным перенапряжением. Многие пациентки отмечают конкретные стрессовые факторы в своей жизни, после которых развилось заболевание», - поделилась профессор.

Эксперт подчеркнула, что каждой взрослой женщине необходимо в профилактических целях раз в год посещать врача-маммолога и выполнять УЗИ молочных желез. После 40 лет необходимо раз в год делать маммографию.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько эффективным является правильное питание в деле защиты от развития рака груди.

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Олеся Старцева
Олеся Старцева
Здоровье
пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета
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