Гинеколог Илюхина: то, что голодание помогает излечиться от рака – миф

«То, что голодание помогает излечиться от рака – это миф. В действительности оно провоцирует сильнейший стресс, приводит к нарушениям функций органов и снижает защитные функции», - предупредила медик в своем Telegram-канале.

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, что некоторые популярные «теории» о лечении рака являются заблуждением. К таким мифам, по словам врача, относятся версии о том, что излечиться от рака помогают голодание, отказ от сахара и белковых продуктов.Специалистка отметила, что ни один из этих методов не позволяет организму сохранять силы, необходимые для борьбы с онкологическим заболеванием. То же голодание может скорее навредить, чем помочь, пояснила врач. Некоторые люди полагают, что оно лишает раковые клетки нужного им для размножения питания, но на самом деле они быстро мутируют и учатся выживать даже в организме голодающего человека. Злокачественные клетки всегда найдут себе питание, отберут питательные вещества как у здоровых, так и у ослабленных клеток, констатировала Илюхина.Врач обратила внимание и на то, что пациентам с онкозаболеваниями вопреки распространенному мнению можно употреблять белковые продукты, то же мясо. Специалист напомнила, что белок является тем питательным веществом, которое особенно эффективно помогает организму восстанавливаться.Еще один миф – рассказы о том, что сахар подпитывает злокачественные клетки, добавила Илюхина. На самом деле глюкоза для человеческого организма является ключевым источником энергии, и во время болезни она необходима телу для активизации своих ресурсов и борьбы с недугом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников заявил: раком можно заразиться

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