В Москве свыше 3 тысяч пациентов на химиотерапии получили дистанционное сопровождение

В столице более 3 тысяч жителей с онкологическими заболеваниями, проходящих курс химиотерапии, получили доступ к дистанционному сопровождению. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В рамках этой поддержки специалисты отслеживают изменения состояния пациентов, анализируют поступающие данные и при необходимости корректируют тактику лечения.

Также врачи могут дистанционно назначать дополнительные исследования, что позволяет своевременно реагировать на возможные изменения в ходе терапии.

Дистанционное наблюдение за пациентами обеспечивает дополнительный уровень контроля за состоянием здоровья людей, проходящих лечение вне стационара.

По словам Раковой, такой подход позволяет пациентам чувствовать себя более защищёнными, находясь дома, а медицинским работникам — использовать современные инструменты для мониторинга и принятия решений.