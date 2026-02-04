Онколог Стилиди сообщил, что профилактическое удаление родинок не влияет на риск рака кожи

Удаление родинок без медицинских показаний не способствует снижению вероятности развития рака кожи. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Стилиди.

По словам специалиста, проведение подобных операций «на всякий случай» не имеет обоснования с точки зрения медицины. Стилиди отметил, что лишние хирургические вмешательства могут быть нецелесообразны.

Онколог также обратил внимание на то, что Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля, что подчеркивает актуальность темы ранней диагностики и информирования населения.

Исследования показывают, что меланома, одна из наиболее агрессивных форм опухолей, в 70% случаев развивается на коже, где ранее не было никаких родинок.

Стилиди рекомендует подходить к вопросу удаления новообразований осознанно и консультироваться со специалистами при появлении подозрительных изменений на коже.