В Астраханской области установлен карантин по бешенству

В Знаменске Астраханской области введены ограничения после выявления случая бешенства у животного.

Карантинные меры были установлены распоряжением губернатора региона в районе дома № 31 микрорайона «Ракетный».

Ветеринарные службы планируют провести вакцинацию всех животных, находящихся в зоне действия карантина, чтобы предотвратить возможное распространение заболевания.

Бешенство может представлять опасность для людей и животных, так как передается не только при укусах, но и через царапины или попадание слюны на поврежденную кожу.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и информировать детей о рисках контакта с уличными животными.