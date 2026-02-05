ВОЗ сообщила о 23% случаев онкологии у мужчин, связанных с курением

Всемирная организация здравоохранения представила данные, согласно которым 23% случаев онкологических заболеваний у мужчин по всему миру связаны с курением табака. Об этом сообщила медицинский эпидемиолог ВОЗ и старший автор исследования Изабель Серйоматарам.

В ходе исследования специалисты определили ряд основных факторов риска, которые могут быть изменены. К ним отнесли употребление табака, алкоголя, избыточную массу тела, низкую физическую активность, загрязнение воздуха, воздействие ультрафиолетового излучения, инфекции и профессиональные вредности.

Особое внимание в докладе уделено раку желудка, который, по данным исследователей, чаще диагностируется у мужчин и может быть связан с курением, а также с инфекциями, распространёнными в условиях высокой плотности проживания и недостаточной санитарии.

По мнению Изабель Серйоматарам, борьба с изменяемыми причинами рака рассматривается как один из наиболее эффективных способов снизить глобальное бремя онкологических заболеваний.

Авторы исследования отмечают, что сокращение распространённости курения, улучшение качества воздуха, профилактика инфекций и изменение образа жизни могут стать важными направлениями в снижении числа случаев рака во всём мире.