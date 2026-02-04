В Удмуртии в 2025 году зарегистрировано более 6 тысяч новых случаев злокачественных опухолей

В 2025 году в Удмуртии было выявлено 6 180 новых случаев злокачественных опухолей, согласно официальным данным.

Из общего числа новых диагнозов 63% были обнаружены на ранних стадиях, что отмечается в сообщении региональных медицинских организаций. В настоящее время под наблюдением онкологов в регионе находится 48,5 тысячи человек.

Наиболее часто встречающимся видом злокачественных новообразований в Удмуртии в 2025 году стал рак кожи. Второе место занимает колоректальный рак, далее следуют опухоли простаты, молочной железы и желудка.

Специалисты отмечают, что развитие онкологических заболеваний может быть связано с рядом факторов риска, среди которых выделяют особенности образа жизни, злоупотребление алкоголем и курением, избыточную массу тела, стрессовые состояния, отказ от грудного вскармливания, а также длительное воздействие ультрафиолетового излучения.

Медицинские учреждения продолжают проводить наблюдение за пациентами и информировать население о возможных рисках, связанных с развитием злокачественных опухолей. Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на факторы, которые могут способствовать возникновению заболеваний.

