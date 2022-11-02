Онколог оценил шансы заболеть переданным по наследству раком

«Онкология, передавшаяся по наследству, встречается очень редко – не более чем в пяти процентах от общего количества случаев. Далеко не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что это заболевание будет у вас», - уточнил специалист, беседуя с «Вечерней Москвой.

В своем интервью онколог Воротников рассказал, каковы могут быть шансы заболеть переданным по наследству раком. Врач отметил, что случаи наследуемого рака встречаются на практике не так часто, как многие думают.В то же время Владимир Воротников высказался о том, что вероятность передачи рака по наследству «есть всегда».Рассуждая о том, что позволяет осуществлять действительно эффективную профилактику рака, врач акцентировал внимание на периодическом скрининге – важно проверяться и обследоваться независимо от наличия каких-то тревожных симптомов. Также необходимо придерживаться здоровых привычек в своем образе жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы говорят об остановке сердца или сердечном приступе.

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