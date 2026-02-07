В Калифорнии зарегистрированы случаи отравления бледными поганками с летальным исходом

В Калифорнии зафиксированы случаи отравления дикими грибами, среди которых отмечены летальные исходы. По информации департамента здравоохранения штата, с середины ноября было зарегистрировано более тридцати эпизодов отравления, в том числе четыре случая с летальным исходом.

Помимо этого, в ряде случаев пострадавшим потребовалась трансплантация печени. Медицинские службы отмечают, что подобная ситуация связана с особенностями погодных условий в регионе.

По данным специалистов, тёплая осень и ранние осадки способствовали массовому появлению ядовитых грибов, в частности бледных поганок, на территории штата в текущем году.

Эксперты подчеркивают, что употребление дикорастущих грибов может представлять опасность для здоровья. Подобные инциденты требуют повышенного внимания со стороны населения и медицинских служб.

Специалисты рекомендуют приобретать грибы только в проверенных торговых точках и воздерживаться от самостоятельного сбора в природных условиях.