Псковичам сообщили о мерах предосторожности при низких температурах

Жителям Пскова напомнили о мерах предосторожности в период морозов для снижения риска обморожения.

По словам Елены Малыгиной, при переохлаждении важно находиться в сухом и теплом помещении, защищенном от ветра. Особое внимание рекомендуется уделять выбору одежды и избегать ношения металлических украшений на открытых участках тела.

Малыгина также отметила, что попадание влаги на кожу может способствовать более быстрому охлаждению, поскольку вода проводит тепло быстрее воздуха.

Тема обморожений становится актуальной в зимний период, когда температура воздуха значительно понижается, а риск переохлаждения возрастает.

Специалисты информируют, что при невозможности согреться на улице следует как можно скорее найти теплое укрытие и возвращаться на холод только после полного восстановления тепла тела.