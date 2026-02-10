Законопроект о бесплатном обеспечении пациентов с ревматическими заболеваниями медикаментами

В Государственной Думе подготовлен законопроект, предусматривающий обеспечение пациентов с хроническими прогрессирующими ревматическими заболеваниями необходимыми медикаментами за счет федерального бюджета.

Документ направлен на поддержку лиц, которым требуется дорогостоящее лечение, и предполагает финансирование из государственных средств.

По словам депутата Алексея Куринного, доступ к современным препаратам и своевременное лечение может способствовать значимому экономическому эффекту, который эксперты оценивают в пределах 1,5–2% от ВВП.

Медицинские достижения последних десятилетий позволили значительно улучшить лечение ревматических заболеваний, которые ранее часто приводили к инвалидности.

Куринный отметил, что число пациентов, нуждающихся в подобной поддержке, относительно невелико, однако результат для общества и экономики может быть существенным.