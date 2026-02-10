В Сыктывкаре школа №12 приостановила занятия из-за карантина по кишечной инфекции

В Сыктывкаре учебный процесс в школе №12 временно прекращён в связи с карантином, введённым после выявления случаев острой кишечной инфекции среди учащихся.

Мэр города Максим Мартышин сообщил о подтверждённых случаях заболевания в этом образовательном учреждении через свой официальный телеграм-канал.

По информации Роспотребнадзора, в 2025 году в Сыктывкаре уже закрывались две школы из-за аналогичных случаев, включая школу №12.

В 2026 году временно приостанавливались занятия ещё в трёх школах города, к началу февраля две из них возобновили работу.

Острая кишечная инфекция может представлять опасность для здоровья детей, поэтому образовательные учреждения города регулярно проводят профилактические мероприятия и контролируют санитарную обстановку.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг эпидемиологической ситуации в школах Сыктывкара и информируют о принимаемых мерах по предотвращению распространения инфекции.