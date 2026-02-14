Шесть признаков, которые могут указывать на риск остановки сердца

Кардиологи обращают внимание на ряд признаков, которые могут свидетельствовать о риске внезапной остановки сердца. В России, по данным специалистов, ежегодно фиксируется около 200–250 тысяч подобных случаев.

Кардиолог Мария Яковлева отмечает, что к возможным причинам относятся не только инфаркт миокарда, но также ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и желудочковая тахикардия. Эти состояния способны привести к нарушениям работы сердца.

Исследование, проведённое шведскими учёными, охватило почти тысячу эпизодов внезапной смерти среди людей в возрасте от 1 до 36 лет. Анализ позволил выявить общие черты и факторы, связанные с подобными случаями.

Внезапная остановка сердца может представлять опасность для различных возрастных групп, включая молодых и физически активных людей. Специалисты подчёркивают важность своевременного выявления признаков и факторов риска.

Медики рекомендуют уделять внимание регулярному обследованию состояния сердца, особенно при наличии предрасполагающих факторов. По мнению экспертов, наблюдение за здоровьем сердечно-сосудистой системы способствует раннему выявлению возможных нарушений.