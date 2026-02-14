Диетолог Пономарева: авокадо «ускоряет» сжигание жира на животе

«Авокадо — отличный источник клетчатки. Благодаря этому он может подавлять аппетит, позволяя контролировать потребление калорий. В авокадо также много омега-3 жирных кислот, которые повышают скорость метаболизма и ускоряют сжигание жира», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

У всех нас есть висцеральный жир в организме. Определенное количество необходимо для поддержания нашего здоровья, так как оно находится глубоко в животе, защищая и изолируя наши органы. В отличие от подкожного жира, находящегося под кожей, его не видно.Слишком много висцерального жира может быть вредным. Хранение чрезмерного количества висцерального жира на животе может привести к ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Как и следовало ожидать, слишком много висцерального жира вызвано потреблением слишком большого количества калорий и недостаточной физической нагрузкой.Но есть некоторые продукты, которые могут помочь вам избавиться от висцерального жира.У женщин, которые ели авокадо каждый день в течение 12 недель, наблюдалось уменьшение висцерального абдоминального жира.Одной группе давали блюда со свежим авокадо, в то время как другой группе давали еду с аналогичными ингредиентами и калорийностью, но без авокадо. Участники женского пола, употреблявшие авокадо, также показали снижение соотношения висцерального жира к подкожному, что подразумевает перераспределение жира от органов.