В Реутове установили новое оборудование для диагностики внутренних органов и мозга

В медицинских учреждениях Реутова появилось новое оборудование, предназначенное для проведения исследований внутренних органов, головного мозга, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Аппараты позволяют проводить диагностику как стандартным способом, так и с использованием контрастного вещества. Это расширяет возможности выявления различных заболеваний на ранних этапах.

Жители города могут пройти обследование бесплатно по полису ОМС, если есть соответствующие медицинские показания.

Внедрение современного оборудования способствует повышению качества медицинской помощи и своевременному выявлению патологий.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».