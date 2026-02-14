В 2025 году в Оренбургской области провели 99 исследований МРТ сердца

В Оренбургской области в 2025 году специалисты выполнили 99 магнитно-резонансных томографий сердца. Этот вид диагностики проводится в областной клинической больнице, которая остаётся единственным учреждением региона, где доступна подобная процедура.

МРТ сердца назначается строго по медицинским показаниям. Для пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях, направление выдаёт кардиодиспансер, а для находящихся в стационаре решение о проведении исследования принимает консилиум врачей.

В отделении также рассматривают возможность расширения спектра диагностики. В дальнейшем планируется использовать МРТ для выявления заболеваний клапанов сердца и новообразований.

Магнитно-резонансная томография сердца считается одной из наиболее сложных процедур в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Метод позволяет получать подробные изображения структуры и функционирования органа.

По информации учреждения, проведение таких исследований требует специального оборудования и квалифицированных специалистов. Врачи подчеркивают важность соблюдения всех показаний для назначения МРТ сердца.