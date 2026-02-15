В Госдуме рассматривают снижение пенсионного возраста до 55 и 60 лет с 2026 года

В Государственной думе обсуждается инициатива по возвращению прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В случае одобрения законопроект может вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Авторы инициативы отмечают, что действующее поэтапное повышение пенсионного возраста, начатое в России несколько лет назад, должно завершиться к 2028 году. Однако сторонники изменений считают, что проведённая реформа не достигла поставленных целей.

По мнению инициаторов, увеличение возраста выхода на пенсию не оказало ожидаемого положительного влияния на экономику и социальную сферу. Они указывают на снижение качества жизни граждан старшего поколения после изменений в пенсионной системе.

Вопрос пенсионного возраста остаётся предметом общественного обсуждения, поскольку затрагивает значительную часть населения и влияет на социальную стабильность. Эксперты подчеркивают, что любые изменения в пенсионном законодательстве требуют комплексной оценки последствий.

Среди возможных эффектов возврата к прежнему возрасту выхода на пенсию называется создание дополнительных рабочих мест для молодёжи, которые смогут занять освободившиеся вакансии. В Госдуме продолжается рассмотрение инициативы, обсуждаются различные аспекты её реализации.